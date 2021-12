Série la plus longue de l'histoire de la télévision américaine, Les Simpson fait l'objet de tous les fantasmes. Certains l'étudient, certains qu'Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie sont les Nostradamus des temps modernes et prévoient les événements à venir. D'autres, moins délirants, se contentent d'estimer la valeur de leurs biens. Comme leur maison située 742 Evergreen Terrace à Springfield, par exemple.

Ainsi, le Garretts Real Estate Group a recensé quatre chambres, un salon avec baie vitrée, une salle à manger, une cuisine, un garage, une buanderie, deux salles de bains et une petite salle d'eau répartis en deux étages. Le tout sur un terrain évalué à 2.200 mètres carrés. Et comme on ignore dans quelle ville de Springfield habitent les Simpson, la société a choisi celle située dans l'Oregon, dans l'Etat natal de Matt Groening. Sur cette base, ils ont estimé que si cette maison existait vraiment, elle coûterait 449.900 dollars. Soit 400.000 euros.

Une somme plutôt coquette, qui montre que les Simpson ne s'en tirent pas si mal que ça, du moins financièrement.