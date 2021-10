Quelle est la meilleure série du 21e Siècle ? C'est un débat sans fin auquel a tenté de répondre la BBC , en sondant un panel d'experts composé de critiques, journalistes, universitaires, ... Chacun a dû composer un top 10 de ses séries préférées pour donner un classement final. Sur les 206 personnes interrogées, 406 séries différentes ont été mentionnées.

Ce n'est pas vraiment une surprise pour ceux qui l'ont vue, mais c'est "The Wire" qui trône en tête du classement. La série de David Simon, qui dépeint la ville de Baltimore sous toutes ses facettes, reste une référence absolue, même près de 20 ans plus tard. Hasard ou pas, trois séries britanniques figurent dans le top 10: "Fleabag", "I May Destroy You" et la version UK de "The Office". Par ailleurs, Succession, toujours en cours de diffusion, complète le top 10.



En revanche, "Les Soprano", qui a débuté en 1999, ne figure pas dans la liste. Les votants ne pouvaient voter que pour une série dont le premier épisode a été diffusé après le 1er janvier 2000.

Bref, il y en a de toute façon pour tous les goûts. Si vous ne savez pas quoi regarder avant ces longues soirées d'hiver qui nous attendent bientôt, vous devriez donc trouver votre bonheur dans cette liste.

Voici le classement complet:

1 The Wire (2002-2008)

2 Mad Men (2007-2015)

3 Breaking Bad (2008-2013)

4 Fleabag (2016-2019)

5 Game of Thrones (2011-2019)

6 I May Destroy You (2020)

7 The Leftovers (2014-2017)

8 The Americans (2013-2018)

9 The Office (UK) (2001-2003)

10 Succession (2018-)

11 BoJack Horseman (2014-2020)

12 Six Feet Under (2001-2005)

13 Twin Peaks: The Return (2017)

14 Atlanta (2016-)

15 Chernobyl (2019)

16 The Crown (2016-)

17 30 Rock (2006-2013)

18 Deadwood (2004-2006)

19 Lost (2004-2010)

20 The Thick of It (2005-2012)

21 Curb Your Enthusiasm (2000-)

22 Black Mirror (2011-)

23 Better Call Saul (2015-2022)

24 Veep (2012-2019)

25 Sherlock (2010-2017)

26 Watchmen (2019)

27 Line of Duty (2012-2021)

28 Friday Night Lights (2006-2011)

29 Parks and Recreation (2009-2015)

30 Girls (2012-2017)

31 True Detective (2014-2019)

32 Arrested Development (2003-2019)

33 The Good Wife (2009-2016)

34 The Bridge (2011-2018)

35 Fargo (2014-)

36= Downton Abbey (2010-2015)

36= Band of Brothers (2001)

38 The Handmaid's Tale (2017-)

39 The Office (US) (2005-2013)

40 Borgen (2010-2022)

41 Schitt's Creek (2015-2020)

42 Peep Show (2003-2015)

43 Money Heist (2017-2021)

44 Community (2009-2015)

45 The Good Fight (2017-)

46 Homeland (2011-2020)

47 Grey's Anatomy (2005-)

48 Inside No 9 (2014-)

49 The Bureau (2015-)

50 Halt and Catch Fire (2014-2017)

51 Small Axe (2020)

52 This is England 86, 88 and 90 (2010-2015)

53 Call My Agent! (2015-2020)

54 Happy Valley (2014-)

55 The Shield (2002-2008)

56 The Big Bang Theory (2007-2019)

57 The Young Pope (2016)

58 Dark (2017-2020)

59 The Underground Railroad (2021)

60 House of Cards (2013-2018)

61 Avatar: The Last Airbender (2005-2008)

62= The Good Place (2016-2020)

62= Pose (2018-2021)

64 Detectorists (2014-2017)

65 Orange is the New Black (2013-2019)

66 Mare of Easttown (2021)

67 RuPaul's Drag Race (2009-)

68 Stranger Things (2016-)

69 24 (2001-2010)

70 Battlestar Galactica (2004-2009)

71 Enlightened (2011-2013)

72 Gilmore Girls (2000-2007)

73 Planet Earth (2006)

74 Utopia (2013-2014)

75 Babylon Berlin (2017-)

76 Rick and Morty (2013-)

77 American Crime Story (2016-)

78 The Killing (Denmark) (2007-2012)

79 Mindhunter (2017-2019)

80 House (2004-2012)

81 OJ: Made in America (2016)

82 Big Little Lies (2017-2019)

83 Insecure (2016-2021)

84= Normal People (2020)

84= Narcos (2015-2017)

86 How I Met Your Mother (2005-2014)

87 The Comeback (2005-2014)

88 The OA (2016-2019)

89 Dexter (2006-2013)

90 It's Always Sunny in Philadelphia (2005-)

91 Westworld (2016-)

92 Show Me a Hero (2015)

93 Treme (2010-2013)

94 Louie (2010-2015)

95 Luther (2010-2019)

96 Catastrophe (2015-2019)

97 Hannibal (2013-2015)

98 Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019)

99 Steven Universe (2013-2020)

100 The Queen's Gambit (2020)