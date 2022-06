C’est la nouvelle stratégie de Netflix : produire moins de films d’auteur ou à petit budget, pour miser plus sur les événements. Une tactique manifesment aussi appliquée dans le domaine de l’animation.

La plateforme de streaming la plus populaire au monde vient de faire le point sur ses grands projets. Et cela décoiffe.

Malgré un succès très relatif au cinéma (197 millions $ au box-office), les Ghostbusters vont effectuer leur grand retour, mais dans le domaine de l’animation cette fois. Ce n’est pas une première : The Real Ghostbusters et Extreme Ghostbusters avaient déjà été produits pour les fans de cartoons. Cette fois, Ivan Reitman produira la saga, qui devrait prendre le relais de son film, Ghostbusters : Afterlife.

Autre très gros morceau, qui devrait accrocher les amateurs de mangas : One Piece. Qui effectue le trajet inverse, du papier vers la version live. "Le niveau de détail est tel sur les plateaux, voilà pourquoi cela prend tant de temps", explique le showrunner, Matt Owens.

Autre événement : la série Wednesday Addams confiée aux bons soins de Tim Burton. Jenna Ortega, vue dans Scream, tiendra le rôle principal, aux côtés de Catherine Zeta-Jones (Morticia), Luis Guzmán (Gomez) et de Christina Ricci dans un rôle non déterminé.

Enfin, Netflix est parvenu à séduire une pointure de Disney, puisque Chris Williams, le réalisateur de Big Hero 6 et Moana, a réalisé pour la plateforme la série animée The Sea Beast. Elle verra, à partir du 8 juillet, un chasseur de monstres et une jeune fille affronter des créatures marines terrifiantes.

Joli programme.