HBO avait été très clair au moment d'annoncer les six spin-off de Game of Thrones en préparation.Et elle le prouve, en diffusant les premières images de l conquête de Westeros par les Targaryen, 300 ans avant le début de Game of Thrones. Paddy Considine () et Olivia Cooke () y incarnent le couple royal, Viseryw Targaryen et Alicent Hightowder.

Sur le premier cliché, on découvre Olivia Cooke en compagnie de Rhys Ifan, l'interprète d'Otto Hightower.

© HBO

Sur la suivante, Steve Toussaint, soit Lord Corlys Velaryon, apparaît seul au bord de l'eau.

© HBO

Enfin le troisième cliché présente Emma D’Arcy et Matt Smith, à savoir la princesse Rhaenyra et le prince Daemon Targaryen.

© HBO

La ressemblance avec d'autres personnages de GOT est frappante. Pourvu que l'intrigue, concoctée par Ryan J. Condal, Charmaine De Grate, Miguel Sapochnick et, bien sûr, George R.R. Martin soit à la hauteur de la saga. La première saison, qui doit comporter dix épisodes, est attendue en 2022.