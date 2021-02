Les séries belges ont le vent en poupe ces dernières années. Et pas seulement sur la RTBF.t avait fait un malheur sur Netflix l'an dernier, s'imposant sur le podium des audiences dans de nombreux pays lors de sa diffusion.

Résultat: une suite avait été commandée. Avec toujours Pauline Etienne et Laurent Capelluto dans les rôles principaux. Mais cette fois, les survivants fuyant les rayons mortels du soleil ont quitté leur avion. Et vont affronter d'autres adversaires, tout aussi redoutables.

"Dans la première saison d'Into the Night , on posait une question simple: est qu'un groupe de passagers ordinaires peut survivre à des événements extraordinaires ?, explique le producteur et scénariste Jason George. Si vous avez regardé la première saison, vous savez que c'est le cas. Dans cette deuxième saison, le groupe se trouve confronté à de nouveaux challenges. Tout d'abord, peuvent-ils survivre à la confrontation avec les personnes qui vivent déjà dans le bunker où ils ont trouvé refuge ? Ensuite, et c'est encore plus important, peuvent-ils survivre à l'un l'autre ? La deuxième saison se caractérise par plus de décors, plus d'action, plus de lieux et plus de langues, vu que plus de gens venant des quatre coins du monde se regroupent. Je suis impatient de vous présenter la deuxième saison."

La vidéo montre ensuite des images d'hommes en armes, de militaires en rang et de fuite dans des couloirs sombres, qui laissent clairement entendre que la fin du monde ne sera pas de tout repos pour les protagonistes. Malheureusement, aucune date de sortie n'a été dévoilée. Il faudra donc faire preuve de patience pour découvrir la suite.