Si la situation sanitaire et les confinements ont sérieusement perturbés la grande majorité des secteurs d'activité, dont celui de la production cinématographique et télévisuelle, que les accros des écrans se rassurent, ils auront bien leur lot films et séries à regarder ou à bing watcher. Commençons par un petit tour d'horizon de ce que Netflix vous réserve avec la liste des séries à voir l'an prochaine et celles qui bénéficient de renouvellements.

Étant donné la profusion annoncée, il y en aura pour tous les goûts et même de quoi résister à un nouveau confinement s'il devait y en avoir un, ce que personne ne souhaite, bien entendu.

Les séries les plus attendues

À tout seigneur, tout honneur, voici les incontournables tant attendus.

- Stranger Things:

Mike, Eleven et toute la bande sont repartis pour une quatrième saison. Il se dit qu'une cinquième pourrait voir le jour mais il n'y a rien de confirmé pour l'instant. de quoi rendre encore plus impatients les inconditionnels de ce programme des frères Duffer qui puise son inspiration dans les films fantastiques et de science-fiction des années 80.

© Netflix

- La casa de papel:

Cinquième et dernière round pour Tokyo et ses complices. Lors du final de la saison 4, le professeur était dans de sales draps. Parviendra-t-il à s'en sortir? Il faudra se montrer patient pour le savoir puisque cette ultime saison sera à nouveau diffusée en deux parties.

© Reporters

Sex Eductaion:

La première saison avait créé la sensation en janvier 2019 avec pas moins de 40 millions de foyers qui avaient visionné la série lors des quatre premières semaines de mise en ligne. Le succès n'a pas été démenti depuis avec la diffusion de la seconde. Autant dire que la troisième est attendue avec la même ferveur.

© |Copyright Sam Taylor/Netflix

Ozark:

The Crown:

Quatrième et dernier rendez-vous avec Marty Byrde, conseiller en gestion financière, son épouse Wendy et leurs deux enfants. Exilés au milieu de nulle part, sur les rives du lac Ozark, ils tentent d'échapper à tous ceux qui veulent leur faire la peau, à commencer par un baron de la drogue mexicain... Aux États-Unis, cette ultime saison sera diffusée en deux parties comprenant chacune sept épisodes.

La saison 4 fait actuellement beaucoup parler d'elle. Bonne nouvelle pour les adeptes, Les 5 et 6 sont annoncées. Après, ce sera terminé.

© Copyright FR_tmbd

The Witcher:

Annoncée fin 2019, la seconde saison de cette série de fantasy médiévale américaine adaptée de la saga littéraire polonaise Le Sorceleur d'Andrzej Sapkowski est plus qu'attendue. Selon les chiffres aux États-Unis, la franchise est la troisième série de streaming originale la plus plébiscitée derrière Stranger Things et The Mandalorian. Les prévisions affirment même qu'elle pourrait toutes les deux les détrôner. Ni plus, ni moins...

© Netflix

Les séries françaises reconduites sur Netflix:

Family Business:

Et de trois pour cette série française créée par Igor Gotesman mettant en scène Gérard Darmon, Jonathan Cohen, Julia Piaton et Liliane Rovère. La famille Hazan bénéficie d'une saison supplémentaire pour faire fructifier son petit business. Dans le Marais, Gérard Hazan tente tant bien que mal de maintenir la boucherie casher familiale depuis le décès de sa femme, Bénédicte. Son fils, Joseph, entrepreneur raté, pense cependant avoir la solution : en effet, il tient de Clémentine, fêtarde parisienne et fille du futur ministre de la Santé, que le cannabis va être légalisé prochainement. Il tente alors de convaincre le reste de la famille de transformer la boucherie en coffee-shop, le premier de France.

© Julien Panie

Mortel:

Quatrième série française produite après Plan Coeur, Marianne et Vampires, Mortel met en scène Sofiane, un lycéen parti à la recherche de son frère aîné Reda qui a disparu. Il tombe un jour sur Obé, un mystérieux dieu vaudou qui va lui proposer un pacte pour comprendre la disparition de son frère aîné. Pour cela, il va lui transmettre des pouvoirs surnaturels... La seconde saison est annoncée.

© Lou Faulon / Netflix

Plan Coeur:

Après les quinze premiers épisodes, voici venir la troisième et dernière saison de cette série française. Elisa, Charlotte, Émilie; Julio et les autres sont toujours au menu de cette comédie haute en couleurs.

© Netflix

La série belge reconduite sur Netflix:

- Into the Night:

Série belge de science-fiction post-apocalyptique belge imaginée par Jason George, Into The Night voit une poignée de passagers pris en otages tenter d'échapper à un mal mystérieux qui tue avec la lumière du soleil. Captivante, la première saison bénéficie d'une suite plus que bienvenue.

© FR_tmdb

Les autres séries à voir en 2021 sur Netflix ou reconduites:

- #blackAF: 2e saison

- À l'ombre des magnolias: saison 2

- After Life: saison 3

- Atypical; 4e et dernière saison annoncée.

- Barbares: 2e saison

- Big Mouth: les saisons 4, et 6 ont été annoncées.

- Biohackers: 2e saison annoncées

- Blood & Water: 2e saison

- Blood of Zeus : saisons 2 et 3 annoncées

- Bonding: 2e saison annoncée

- Castelvania: 4e saison

- Cobra Kai: 3e saison et une quatrième est annoncée.

- Control Z: 2e saison

- Dead To Me (Morts à mes yeux): 3e saison et dernière saison.

- Disenchantment: 3e saison annoncée

- Élite: 4e saison

- Emily in Paris: 2e saison

- F is for Family: 5e et ultime saison

- Gentefied: 2e saison

- Good Girls: 4e saison

- Grace and Frankie: 7e saison

- How to Sell Drugs Online: 3e saison

- La méthode Kominsky: 3e et dernière saison

- Locke & Key: 2e saison

- Love is Blind: les saisons 2 et 3 sont au programme

- Lost in Space: 3e et dernière saison

- Love, Death & Robots: 2e saison

- Lucifer: seconde partie de la 5e saison et une sixième et dernière saison est programmée.

- M'entends-tu?: 2e saison

- Never Have I Ever (Mes premières fois): 2e saison

- Narcos - Mexique: 3e saison

- Outer Banks: 2e saison

- Outlander: 6e saison

- Paradise Police: 3e saison

- Peaky Blinders: 6e saison

- Queer Eye: 6e saison

- Ragnarök: 2e saison

- Raising Dion (Comment élever un super-héros): 2e saison

- Ricky et Morty: 5e saison

- Snowpiercer: 2e saison

- Sombre désir: 2e saison

- Space Force: 2e saison

- Special: 2e saison

- Summertime: 2e saison

- Supergirl: 5e saison

- The 100: 7e saison

- The Baby-Sitters Club: 2e saison

- The Dragon Prince: 3e saison. Quatre saisons supplémentaires ont été annoncées.

- The Last Kingdom: 5e saison

- The Politician: 3e saison

- The Seven Deadly Sins: 5e saison

- The Victim's Game: 2e saison

- Titans: 3e saison

- Top Boy: 2e saison

- Umbrella Academy: 3e saison

- Valeria: 2e saison

- Virgin River: 2e saison et une troisième est d'ores et déjà sur les rails.

- Warrior Nun: 2e saison

- Workin' Moms: 5e saison

- You: 3e saison