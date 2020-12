13 Reasons Why

Comme chaque année, elles sont nombreuses à passer à la trappe sur Netflix. Parfois au terme de leur parcours annoncé, parfois de manière bien plus précoce. La faute aux audiences, à une mayonnaise qui n’a pas pris ou, peut-être cette année, à la crise sanitaire.

Parmi les séries que le public va regretter figure incontestablement 13 Reasons Why. La quatrième saison diffusée cet été était la dernière. Rien à voir avec des problèmes d’audience ou de manque d’inspiration, la fin était programmée, a expliqué le showrunner Brian Yorkey. “Quelque part au milieu de la deuxième saison, quand il est devenu clair que nous pourrions avoir la chance d’en faire plus, je suis rapidement arrivé à la conclusion que la série serait une histoire en quatre saisons, avait-il confié dans Entertainment Weekly. Je me méfie toujours un peu des séries lycéennes qui vont au-delà de quatre saisons car le lycée dure quatre ans ! Il me semble cohérent d’amener nos personnages vers la remise des diplômes et puis de les laisser partir chacun de leurs côtés, vivre leurs vies. Cela a tout d’une fin logique”.

© DAVID MOIR/NETFLIX

Messiah

Autre regret, la disparition abrupte de Messiah qui n’aura connu qu’une seule saison. Dommage pour le Belge Mehdi Dehbi qui en campait le personnage principal. On s’en souvient, lors de sa mise en ligne, la série n’avait pas fait l’unanimité et avait soulevé une polémique, notamment au sein de la communauté des musulmans sunnites. À leurs yeux, le personnage incarné par Mehdi Dehbi rappelait trop la conception musulmane de l’AntiChrist al-Masîh al-Daajjâl. Bien que le tournage avait en partie eu lieu en Jordanie, les autorités du pays avaient demandé l’arrêt de la diffusion de la série sur leur territoire, certains éléments pouvant être perçus ou interprétés comme une atteinte au caractère sacré de l’islam, ce qui aurait été contraire aux lois du royaume jordanien.

© Netflix

Dark

Troisième déception : Dark, série de science-fiction allemande complexe mais prenante, ne connaîtra pas de quatrième saison. Malgré une saison trois répondant en tout point aux attentes des fans, les destins des familles Kahnwald, Nielsen, Doppler, Tiedemann et Obendorf ne tiendront plus en haleine les abonnés et la petite ville de Winden retournera dans l’anonymat après tant de disparitions mystérieuses.

© FR_tmdb

Les autres séries annulées

- AJ and the Queen : annulée après une saison.

- Altered Carbon : annulée après 2 saisons.

- Anne with an E. : pas de quatrième saison. Une pétition ayant déjà regroupé près d’un million de signatures demande la poursuite de la série. Peut-être de quoi contraindre Netflix à revoir sa décision…

- Astronomy Club.

- Away : le destin de l’astronaute Emma Green restera suspendu dans le temps et dans l’espace. Son voyage pour Mars avec la première expédition du genre devait durer trois ans, il s’est arrêté net après une seule saison.

- Dark Crystal : le temps de la résistance : annulée après une saison.

- Dear White People : annulée après 4 saisons.

- Glow : la série avait été reconduite pour une quatrième saison qui passe finalement à la trappe à cause de la crise sanitaire.

- Hoops : annulée.

- I’m not Okay with This : annulée après une saison.

- Insatiable : annulée après deux saisons.

- Les nouvelles aventures de Sabrina : annulée après quatre saisons.

- Marianne : annulée après une saison.

- Merry Happy Whatever.

- Next in Fashion.

- October Faction : annulée après une saison.

- Osmosis : annulée après une saison.

- Patriot Act with Hasan Minhaj.

- Queen Sono : deux nouvelles saisons avaient été annoncées mais le projet est semble-t-il tombé à l’eau depuis.

- Soundtrack : annulée après une saison.

- Spinning Out : annulée après une saison.

- Teenage Bounty Hunters : annulée après une saison.

- The Order : fin de la série après deux saisons.

- The Rain : annulée après trois saisons.

- The Society : annulée après une saison.

- Turn Up Charlie : annulée après une saison.

- V Wars.