Quelles séries ont été le plus téléchargées pendant 2021 ? Comme chaque année, TorrentFreak dévoile son rapport. Et autant dire que les productions griffées Marvel ont eu beaucoup de succès chez les adeptes du piratage. Sortie en janvier dernier, WandaVision se classe en première position des séries les plus piratées pendant l’année écoulée, juste devant Loki. The Falcon and the Winter Soldier et Hawkeye et What If… ? se retrouvent, elles, en quatrième, cinquième et sixième positions. Seul The Witcher est arrivé à se frayer une place - la troisième - parmi un haut de classement dominé par la plateforme Disney +. Cette dernière occupe à elle seule cinq des six premières places du classement.

En septième position se trouve Foundation (Apple TV +) suivi de Rick et Morty (Hulu), Arcane (Netflix) et Wheel of Time (Amazon’s Prime Video). Étonnamment, les séries Casa de Papel, Lupin ou encore Squid Game qui ont fait grand bruit en 2021 ne se retrouvent dans le Top 10 publié par TorrentFreak. La raison ? Le site a réalisé le classement des épisodes les plus téléchargés et ne prend donc pas en compte les saisons dans leur entièreté.

Dans son rapport, TorrentFreak précise toutefois que ces résultats ne sont qu’une tendance parce que "le trafic BitTorrent ne représente qu’une petite partie du paysage du piratage aujourd’hui".

Les visionnages de série en ligne, sur les sites de streaming, ne sont, en effet, pas pris en compte alors qu’ils représentent une grande majorité.