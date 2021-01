C’est un énorme coup de poker que tentent les studios Marvel avec WandaVision. La nouvelle série, qui débute ce vendredi 15 janvier, doit servir de nouvelle locomotive en l’absence de The Mandalorian sur Disney +. Mais plutôt que de jouer la sécurité et d’engranger un succès promis d’avance en multipliant les actes de bravoure des super-sauveurs de la Terre, Kevin Feige, le big boss de Marvel, a préféré jouer la carte de l’audace. Voire, carrément, du contre-pied.

Sur base des trois premiers épisodes que nous avons pu voir (sur neuf attendus dans la première saison), on ne peut garantir qu’une seule chose : les fans vont être surpris. Car la nouvelle saga se situe aux antipodes des Avengers. WandaVision flirte bien plus avec les sitcoms américaines des années 60 et 70 qu’avec les films super-héroïques des grands écrans.

Le premier épisode, entièrement en noir et blanc, se résume d’ailleurs à une parodie de Ma sorcière bien-aimée, avec Wanda dans le rôle de la sorcière ménagère qui compte sur la magie pour toutes les tâches domestiques et Vision dans celui de l’employé qui veut faire bonne impression à son patron irascible en l’invitant à la maison par surprise...