Les fans de la série devaient se réjouir lorsque Dominic Purcell, alias Lincoln Burrows, annonçait en septembre dernier sur son compte Instagram le retour de la série mythique Prison Break. Mais ces espoirs s’évaporent aujourd’hui suite à l’annonce de Wentworth Miller qui joue son frère, Michael Scofield. En effet, l’acteur vient de déclarer qu’il ne reprendrait plus son rôle. "Je ne veux simplement plus jouer de personnages hétéros. Leurs histoires ont déjà été racontées (et racontées encore)", indique-t-il.

Il enfonce encore davantage en clou en assurant qu’il n’y aura plus jamais de Michael. "Si vous êtes fan de la série et que vous espériez de nouvelles saisons… je comprends votre déception. Je suis désolé. Si vous êtes en colère et perturbé parce que vous êtes tombé amoureux d’un homme hétéro fictif incarné par un homme gay… C’est votre problème !" Dans les commentaires du message, Dominic Purcell affiche son soutien et le remercie pour cette chouette aventure.

Alors qu’il était attendu au Festival du film de Saint-Pétersbourg en 2013, Wentworth Miller a refusé de s’y rendre en raison du traitement accordé aux femmes et hommes homosexuels de la part du gouvernement russe. Ce sera la première fois qu’il parlera ouvertement de son homosexualité.