En matière de communication, Netflix n’a de leçon à recevoir de personne. Généralement, la plateforme se contente d’annoncer que La Casa de Papel est la série non anglophone la plus regardée par ses 150 millions d’abonnés dans le monde. Ou qu’Orange is the New Black bat tous ses records d’audience mondiale, sans aucune autre précision. C’est totalement invérifiable, et cela crée le buzz.

Puis, de temps à autre, Netflix communique quelques chiffres. Quand ils sont vraiment impressionnants dans une partie du monde, histoire de donner envie au reste de la planète de s’y intéresser de plus près. D’un point de vue marketing, c’est d’une efficacité redoutable.

(...)