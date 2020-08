Ismaël Zambada, alias El Mayo, baron de la drogue à la tête du cartel de Sinaloa au Mexique. Semion Mogilevich, le parrain des parrains de la mafia russe. Samantha Lewthwaite, Britannique suspectée d’être à l’origine de plusieurs attentats islamistes. Matteo Messina Denaro, boss de la Cosa Nostra. Félicien Kabuga, soupçonné d’être le financier du génocide rwandais. Ils ont tous en commun de figurer sur la liste des criminels les plus recherchés dans le monde (à l’exception de Félicien Kabuga, arrêté en juin). Leur traque et leur cavale font l’objet d’une série documentaire, World’s Most Wanted, disponible sur Netflix.

(...)