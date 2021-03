Zabou Breitman joue, pour la première fois, dans une série: "Je vais là où le vent me mène" SériesInterview Aurélie Parisi © Jean-Claude Lother/Federation/TF1

La comédienne de 61 ans donne la réplique à Kad Merad et Gérard Depardieu dans Un homme d'honneur sur La Une.



Un homme d’honneur est la première série à apparaître dans la filmographie impressionnante de Zabou Breitman. Une volonté ? Non, “un manque d’opportunités”, nous explique la comédienne de 61 ans. “Depuis toujours, je vais là où le vent me mène et ça m’a donné une carrière très particulière et surtout variée.”...