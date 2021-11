Incarné avec brio par Guy Williams – qui finit sur la paille – Zorro fête ses 60 ans.

Il y a tout juste 60 ans, le vengeur masqué rendait sa cape et son grand chapeau après 78 épisodes et 4 téléfilms. Non, il ne s’agissait pas d’un superhéros sorti de l’écurie Marvel mais de Zorro, un brave estampillé “made in Disney” et incarné par Guy Williams : un acteur qui finira dans une misère absolue. Flash back…

“Un cavalier qui surgit de la nuit, court vers l’aventure au galop…”. Qui ne se souvient pas de ce générique ? Évocateur de mystère, d’exotisme et d’action.

C’était dans les années cinquante-soixante et cela s’appelait tout simplement “Zorro”. Avec un “Z” comme “Zénial” ! Ça passait à l’heure du goûter, à une époque où la télévision ne nous délivrait pas encore son flot de japoniaiseries ou de sitcom aux rires gras !