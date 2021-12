Après un changement de nom, une nouvelle formule et une diffusion sur une autre chaîne, l’ex-Week-end sportif a perdu la plupart de son public.

En 2020, la RTBF lançait le pari osé de moderniser son historique Week-end sportif, en place depuis plus de cinquante ans. Le service public a, dans un premier temps, annoncé une nouvelle formule, plus jeune, plus dynamique. Mais, surtout, un changement de nom. Le célèbre Week-end sportif est devenu 100 % Sport et n’a plus grand-chose à voir avec sa version d’origine.

Lors de cette première révolution, une baisse d’audience s’était déjà fait ressentir. L’émission était bien loin des 200 000, voire 250 000, téléspectateurs brassés précédemment. La première de 100 % Sport n’a été suivie que par 140 000 fidèles alors que les derniers numéros du mois de décembre suivant n’atteignaient pas les 130 000 téléspectateurs.

(...)