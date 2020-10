Après l’hommage rendu par Samuel Étienne (Questions pour un champion) qui avait dévoilé le décès d’une ancienne candidate du jeu de France 3 des suites d’une longue maladie, c’est un autre ancien participant à un jeu télévisé qui fait parler de lui chez nos voisins français.

Malheureusement pour les 12 Coups de midi de Jean-Luc Reichmann, l’histoire se répète. Après le scandale Christian Quesada condamné en avril 2020 à trois ans de prison ferme pour corruption de mineur et détention et diffusion d’images pédopornographiques, c’est à nouveau un ex-candidat qui est pris la main dans le sac. Selon Voici, Anthony Lolli, 27 ans, a été condamné en mars 2019 à quatre ans de prison ferme pour l’incendie criminel, en 2015, d’une brasserie à Lons-le-Saunier où il était serveur. Il avait alors 22 ans. Jugé coupable, l’expertise psychiatrique a montré "une personnalité complexe et une fascination pour le feu".

Mardi dernier, comme le rapporte Le Progrès, l’intéressé était cette fois devant la justice pour un vol de coordonnées de carte bleue. Verdict ? Six mois d’emprisonnement ferme supplémentaires. Anthony Lolli devrait donc sortir de prison l’année prochaine.