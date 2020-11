Ce sera l’un des événements sportifs de l’année. Dans la nuit du samedi 28 au dimanche 29 novembre, Mike Tyson, 54 ans, effectuera son retour sur le ring, quinze ans après avoir raccroché les gants. Iron Mike, 58 combats, 50 victoires dont 44 par KO, sera opposé à Roy Jones Jr., 51 ans, 75 combats, 66 victoires dont 47 par KO. Présenté comme le plus grand come-back de l’histoire de la boxe, l’affrontement aura lieu au Staples Center de Los Angeles. À la clé, il y a une ceinture WBC Frontline Battle créée spécialement pour l’occasion par le World Boxing Council.

Ce rendez-vous historique sera à suivre en direct et en exclusivité sur AB3 à partir de 4 heures du matin, avec une rediffusion le lendemain sur ABXplore sur le coup de 9 heures. Le tout sera commenté par l’incontournable Charles Biétry que les amateurs de boxe connaissent bien. Dans les années 1980-1990, il était la voix attitrée des combats sur Canal +. Journaliste à l’AFP avant de devenir grand reporter puis directeur des sports de Canal +, de France Télévisions, de BeIn Sports et président du PSG, il fait partie des rares Français à avoir suivi la carrière de Mike Tyson depuis ses débuts. Il l’avait même rencontré en prison lorsque le boxeur avait été condamné pour viol, en 1992. Légende des rings, Mike Tyson a été le plus jeune champion du monde de l’histoire de la boxe, à seulement 20 ans, 4 mois et 23 jours. Il est aussi le premier à avoir réunifié un titre mondial dans la catégorie des poids lourds en remportant, en 1987, le titre IBF après avoir gagné ceux du WBC et de la WBA.

Ce retour est aussi le troisième de sa carrière. Le premier date de 1995, après sa libération de prison. Le second remonte à 1999, soit trois ans après sa suspension pour avoir mordu par deux fois l’oreille d’Evander Holyfield en 1997. La dernière fois qu’il s’est officiellement présenté sur le ring, c’était en 2005, face à Kevin McBride. Il s’était incliné à la 7e reprise.