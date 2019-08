"On dit que les enfants ne regardent plus la télé ou que la jeunesse ne s’inscrit plus dans la télé d’aujourd’hui, RTL va prouver le contraire", a annoncé Philippe Delusinne, le patron de RTL Belgium, lors de la mini grande rentrée de RTL-TVi, présentée ce mardi. "Le marché bouge beaucoup, on a connu certaines périodes difficiles et on veut donc prouver que nous aussi on bouge avec cette programmation de rentrée innovante, tout en restant dans l’ADN de proximité propre à RTL."

(...)