La VRT et la RTBF s’associent pour produire une série en huit épisodes qui retracera cette page terrible de l’Histoire de la Belgique.

C'est un joli défi que vont relever la RTBF et la VRT ensemble en 2021: porter à l'écran l'affaire des Tueurs du Brabant qui a défrayé la chronique dans les années 80 et qui continue à interroger la justice et la police aujourd'hui. A la base de ce projet, on retrouve deux scénaristes néerlandophones: Willem Wallyn (De 16) et le réalisateur Stijn Coninx ( Niet schieten ) qui sera le conseiller artistique du projet. "On voulait raconter ces années-là de façon authentique à travers le destin des personnes qui ont été touchées à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre" explique Marc Janssen, en charge de la Fiction à la RTBF. L'occasion rêvée pour la RTBF et la VRT qui cherchaient, depuis quelques temps déjà, un projet commun à développer en série.

On y suivra Marc et Franky, pleins d’enthousiasme et d’ambitions, qui ont quitté leur village pour Bruxelles afin d’y entamer une carrière dans la gendarmerie. Mais lorsqu’ils intègrent leur brigade, celle-ci est en pleine crise car le pays est marqué par une série de vols violents dans des supermarchés. Inge, la sœur de Franky, étudie le droit à la VUB, en face de la caserne de gendarmerie. Son caractère rebelle et ses idéaux progressistes se heurtent à tout ce que Franky et Marc représentent. "Lorsque l'influent commandant de la gendarmerie François est reconnu coupable de trafic de drogue, et qu'une attaque est commise contre le major Vernaillen qui a mis l'affaire en lumière, les trois jeunes sont entraînés dans la spirale d’événements qui, plus tard, seront attribués aux tue urs du Brabant…"

Ecrite par Willem Wallyn (De 16), la série 1985 va retracer la perte d'innocence de ces trois jeunes, mais aussi l’histoire d’une rupture de confiance : celle de la population belge envers les forces de l’ordre et le monde politique – un univers déjà exploré par Wallyn dans sa précédente série De 16 -, "et une situation qui fait écho à ce que nous vivons aujourd’hui" , soulignent ses créateurs.

"Willem Wallyn, scénariste chevronné, est passionné par cette affaire qu'il suit depuis l'adolescence, son approche est donc à la fois extrêmement documentée, mais aussi très personnelle" précise Marc Janssen de la RTBF.

Coproduite par la RTBF et la VRT, la série proposera un casting composé de francophones et de néerlandophones, tout comme son équipe technique. Le tournage des huit épisodes devrait débuter courant 2021 pour une diffusion en 2022 sur La Une et sur Eén. La réalisation sera confiée à Wouter Bouvijn ( The Twelve ) et la production à Gunter Schmid et Peter Bouckaert (Eyeworks/WarnerBros International), à l’oeuvre sur les séries Cordon et The Twelve .

"Les tueries du Brabant" désignent une longue série de crimes et plus particulièrement de braquages sanglants qui ont endeuillé la Belgique entre 1982 et 1985 et qui ont coûté la vie à 28 personnes.