En dévoilant le casting de son All Stars qui débutera le 24 août, TF1 a aussi fait les comptes de ces deux décennies d’aventures.

Koh-Lanta : la légende. C’est ainsi que TF1 a baptisé le All Stars qui débutera le 24 août pour célébrer les 20 ans de l’émission animée par Denis Brogniart. Au menu du casting, la crème de la crème des aventuriers. Des nouveautés aussi, que la production garde jalousement secrètes pour le moment. Et - déjà - une polémique !

En modifiant le jour de diffusion, passé du vendredi au mardi, la première chaîne française a provoqué la colère de nombreux fans. Ils reprochent cette programmation en semaine, trop tardive pour les enfants, en frontal avec la Ligue des Champions les jours de match et qui - surtout, semble-t-il - bouleverse des habitudes bien ancrées. Les audiences diront si l’audace et le pari de TF1, qui doit aussi caser les 10 ans de The Voice et le retour de Danse avec les Stars après la pandémie dans ses grilles pour la rentrée, se montrera payant.

En attendant ces chiffres, ALP, société qui produit le jeu, et TF1 ont sorti les bouliers compteurs pour livrer un portrait chiffré de Koh-Lanta. Et le moins que l’on puisse écrire est qu’en 20 ans, l’émission affiche des data à donner le tournis.

Déclinaison française du Survivor diffusé pour la première fois en Suède en 1997, Koh-Lanta est l’une des 20 adaptations du programme dans le monde. Un chiffre décidément à la mode.