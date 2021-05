20 ans de la Star Ac': Jenifer aux abonnés absents Télévision Aurélie Parisi La première gagnante du télécrochet ne devrait pas participer aux retrouvailles organisées sur TF1. © D.R.

Annoncée depuis des mois, l’émission célébrant les 20 ans de la Star Academy débarque enfin sur TF1. Intitulée 20 ans de la Star Ac’ : le doc évènement, cette production d'Endemol se présente sous forme de documentaire et sera diffusée le 22 mai en prime time. “ Entre souvenirs, nostalgie et images inédites, les principaux protagonistes reviennent pour nous raconter leur parcours, 20 ans après”, écrit TF1 dans un communiqué en annonçant la participation de Nikos Aliagas, Kamel Ouali, Armande Altaï, Elodie Frégé, Jean-Pascal Lacoste et Mario Barravecchia. Le nom de Jenifer, figure emblématique et première gagnante du télécrochet, n’a pas été cité… La chanteuse et coach de The Voice Kids sera-t-elle la grande absente de ces retrouvailles tant attendues ? L’interprète de “Ma révolution” sera, dans tous les cas, présente dans les archives de l’ancienne émission à succès.