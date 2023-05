BRUXELLES C'est ce que rapportent différents médias mardi. Il avait 72 ans. Personnage emblématique de la radio, il a été la voix de la RTBF pendant des années pour l'émission de débats en direct, "Décrochez la Une". Il avait ensuite rejoint Bel RTL en tant que chroniqueur gastronomique. "Il avait une très très belle voix et une plume magnifique" a déclaré Dominique Wathelet, une ancienne collègue de la RTBF à l'agence Belga mardi. Il laisse le souvenir d'un homme dévoué à son métier et à la cuisine. Il dirigeait avec sa femme, la journaliste Danielle Dechamps, le "Guide des connaisseurs" dont la rédaction était installée à Rhode-Saint-Genèse. Il avait trois enfants : Diane (46 ans), Mikaël (33 ans) et Candice (30 ans) qui est aussi chroniqueuse gastronomique. Jacques Köther sera incinéré lundi prochain au crématorium d'Uccle.

