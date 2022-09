Mort de F-X : “Endemol a fait une victime”

Après le suicide du candidat de Secret Story 3 , les réactions abondent. Amélie pointe directement du doigt la production…

Après la mort de François-Xavier, alias F-X, qui s’est suicidé en se jetant sous les roues d’une voiture (lire la DH d’hier), les témoignages d’anciens candidats de la télé-réalité abondent pour pleurer la disparition du fantasque participant. Il y avait déjà eu Cindy, sa complice de Secret Story et Carré Viiip , qui était sous le choc et s’en voulait de ne pas avoir répondu à un de ses SMS samedi soir.

Depuis, d’autres ont rendu hommage à la mémoire du jeune homme, notamment via Twitter. “RIP FX” , a écrit Thomas, de Secret Story 4 . “Même si c’était un personnage complètement fou et insupportable, je l’appréciais ! I can’t stop crying ! Je l’ai eu au tel y a deux jours ! Je ne peux pas y croire !” Alexandra (Secret Story 2 ) tenait, elle, à mettre en avant les qualités de F-X : “Journée de deuil. Un ami s’est éteint. François- Xavier était un jeune homme très touchant, généreux et vraiment pas idiot .”

La déjantée Afida Turner, qui l’avait côtoyé dans Carré Viiip , semble pour sa part sincèrement marquée et attristée par ce décès. “Mon Dieu, je suis en pleurs et au bout du rouleau. Je comprends mieux pourquoi il insistait autant pour me voir. Il a débarqué à 7 h du matin, nous sommes restés dans le café jusqu’à 23 h. Il ne voulait pas que je rentre, il était si heureux. Je l’appelais ma Naomie, ma diva, si fort et sensible à la fois. Ton âme est toujours présente dans mon esprit, je t’aime de tout mon cœur, toi et ta maman pour qui tu es tout.”

Ce qui ressort aussi au travers de tous ces témoignages, c’est le mal de vivre de F-X, qui avait visiblement très mal vécu, au printemps dernier, l’échec de Carré Viiip et son arrêt prématuré. Il avait alors sombré dans la déprime et paraissait déboussolé. Si la plupart de ses amis n’ont pas trop osé mettre en cause directement les dérives de la télé-réalité, Amélie, la candidate belge de Secret Story 4 (restée célèbre pour son mariage de pacotille dans l’émission avec Senna), a mis de son côté les pieds dans le plat, fidèle à son franc-parler.

À ses yeux, F-X est clairement une victime de la télé-réalité et de la société de production Endemol ! “La prod nous utilise, puis nous jette dans la nature, sans aucun suivi. On nous colle un psy pendant l’aventure, mais ça ne sert à rien. C’est la sortie qu’on ne sait pas gérer, qu’on doit voir un psy. Je trouve ça malheureux que F-X en soit arrivé là. Je suis choquée qu’Endemol ait fait une victime.”

Amélie, qui a surtout fait parler d’elle ces derniers mois pour sa rupture avec Senna, puis sa grossesse, son avortement et ensuite une nouvelle grossesse, avoue qu’elle a elle-même très mal vécu l’après-Secret Story . “J’étais déboussolée. Je pleurais tout le temps, je me balançais dans tous les sens, je l’ai très mal vécu. Mais j’ai eu la chance d’avoir une famille qui m’a soutenue. Il faut vraiment une cellule psychologique à la sortie.”

Des mots pour une fois sensés de la part de la Liégeoise. Même si jusqu’ici, dans leurs premières déclarations, les dirigeants de TF1 et Endemol ne semblent pas assumer leur responsabilité. Pourtant, il faudrait qu’il y ait une vraie prise de conscience si on ne veut pas qu’il y ait d’autres drames à l’avenir…

