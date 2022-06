"C’est super violent !": cette star restée malade 15 jours après Fort Boyard

Fort Boyard est de retour pour une saison 33 ce vendredi 1er juillet sur Tipik (et le samedi soir sur France 2).

La première équipe en lice sera composée d'Elie Semoun (et les acteurs du film Ducobu président : Gabin Tomasino et Loïc Legendre), mais aussi l'humoriste Marie s'infiltre, du nageur Camille Lacourt et de la Miss France Clémence Botino. Selon Elie Semoun, interrogé par Télépro, cette dernière est tombée malade suite à sa participation au jeu. "Elle a été obligée de manger du piment tellement puissant qu'elle a été malade pendant 15 jours. C'est super violent ! Quand vous mangez du piment très fort, vous pouvez vous faire un trou dans l'estomac. C'est horrible !"