Un membre de la famille de Johnny Hallyday dans la prochaine saison de "Danse avec les stars"

En tout, six des douze candidats faisant partie du casting de cette douzième saison sont connus.

Même si aucune date n'est à ce jour avancée, la période pendant laquelle est habituellement diffusé Danse avec les stars se rapproche au plus grand plaisir des fidèles du programme de TF1. Ces derniers jours, les trois premiers noms du casting sont sortis. Selon Clément Garin, chroniqueur sur C8, David Douillet, ancien champion de judo français, Clara Lazzari, finaliste de la cinquième saison de The Voice Kids et représentante de la France à L'Eurovision junior, ainsi que Billy Crawford, chanteur révélé dans les années 2000 avec le tube Trackin, devraient fouler le parquet durant la douzième saison.

Trois nouveaux noms ont à nouveau été dévoilés ce vendredi matin dans le magazine Closer. Selon le média français, François-Xavier Demaison, comédien connu pour ses rôles dans "Tout pour plaire", "Disco" ou encore "Neuilly sa mère!", fera partie de l'aventure. Une expérience à laquelle il attend de se frotter depuis longtemps. "J'aime beaucoup regarder le programme Danse avec les stars auquel j'ai par ailleurs refusé de participer. Ma manière de danser est... spéciale. Ma femmeest une grande danseuse de salsa. J'aime l'accompagner, mais ce n'est pas simple. Disons que je suis plein de bonne volonté...", avait-il déclaré à L'Express, en 2017.

Connue pour son tube des années 80 Eve, lève toi et pour son franc-parler, Julie Petri aurait elle aussi accepter de fouler le parquet de Danse avec les stars. Âgée de 67 ans, la chanteuse française est loin d'être à la retraite et a d'ailleurs sorti un nouvel album intitulé "Origami".

Enfin, après Clara Lazzari, une autre personnalité estampillée "TF1" aurait rejoint le casting. Celle-ci n'est autre qu'Emma Smet, interprète de Sofia Daunier dans le feuilletonDemain nous appartient. Si la jeune femme de 24 ans fait petit à petit parler d'elle pour ses talents d'actrice, elle est surtout connue pour être la fille de David Hallyday et Estelle Lefébure et donc la petite fille de Johnny Hallyday.

La moitié du casting a donc été révélée. Il ne reste plus que six candidats à découvrir mais plusieurs noms circulent déjà. Parmi eux, Nabilla ou encore l'humoriste Just Riadh.