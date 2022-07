GuiHome sur Tipik télé à la rentrée

Vous l’avez peut-être aperçu sur les réseaux sociaux ces derniers jours, GuiHome et ses copains humoristes (Pablo Andres, Dan Gagnon, Kody mais aussi Fanny Ruwet, Dena Vahdani, Lisa Delmotiez ou encore le tiktokeur Nicolas Lacroix) étaient en tournage durant deux jours sur un plateau inédit et secret.

Selon nos informations, il s'agit de la toute nouvelle émission télé de GuiHome qui se lance dans un concept aussi drôle qu'inédit sur papier. À savoir: une sorte de coloc d'humoristes. Son émission, dont le plateau ressemble vraiment à un kot d'étudiants, s'intitulera d'ailleurs Comme à la maison. Un prolongement de la célèbre chambre d'étudiant du vidéaste facebookeur qui a fait son succès à ses débuts sur le réseau social.

Home Sweet (Gui)Home

Avec sa chambre reconstituée sur scène en 2017, GuiHome avait fait plus fort que son mentor François Pirette -avec qui il ne travaille plus ("Après quelque temps de collaboration, j'ai décidé d'apprendre seul les codes et les étapes différentes de l'évolution…", nous avait-il confiés). GuiHome vous détend sur scène (son premier one man show, son deuxième s'intitulant GuiHome vous détend Legrand) avait en effet rassemblé plus de 710 819 téléspectateurs sur RTL-TVI. Soit 5 000 de plus (705 915) que son metteur en scène, François Pirette, un an auparavant, avec Pirette est de retour… Mais non ? Messie ! Le phénomène namurois, qui a aussi lancé son propre festival d'humour en mars dernier, avait ainsi réalisé 38 % de parts de marché ce soir-là. Fera-t-il aussi bien sur Tipik ? Réponse à la rentrée.