"C’est la dernière fois que vous me verrez": Alessandra Sublet a fait ses adieux aux téléspectateurs

L’animatrice présentait pour la dernière fois l'émission "C’est Canteloup", vendredi dernier sur TF1 dans une formule best of. Alessandra Sublet a laissé un message accompagné d'une touchante vidéo sur Instagram où elle fait ses adieux officiels à la télévision. "La boucle est bouclée!"

"20 ans ! Ce soir c'est la dernière fois que vous me verrez dans votre petit écran, mais comment ne pas vous remercier pour toutes ces années… TF1, Canal+, M6, France 5, France 2, TF1 et la boucle est bouclée ! À chaque grand saut que j'ai fait, à chaque risque que j'ai pris, vous étiez là, écrit ainsi l'animatrice sur Instagram qui avait préparé une petite vidéo best of de sa carrière pour accompagner son message d'adieu. De chroniqueuse dans "Combien ça coûte", aux côtés de Jean-Pierre Pernaut à la matinale de Canal + en passant par "Incroyable talent", "Un soir à la tour Eiffel", "C à vous", "The Voice" ou encore "Fais-moi une place", "L'amour est dans le pré" et "Action ou vérité". "Combien de fois j'ai entendu que j'étais folle, combien de fois j'ai douté, mais j'avais envie, et c'est le seul moteur pour avancer. Suivre ses choix, même s'ils ne sont pas au goût des autres", poursuit celle qui s'apprête à tout quitter pour une nouvelle passion: la comédie. Déjà repérée dans le téléfilm en deux parties, "Handigang" (diffusé sur RTL-TVI et TF1), Alessandra Sublet travaille aussi sur la suite. Auteure, elle prépare également l'adaptation de son roman "T'as le blues, baby ?".

"Ma carrière, je la dois aussi à vous grands patrons, directeurs des programmes, producteurs, techniciens, tous ceux qui ont été mes équipes un temps… Bref sans vous rien n'aurait été possible," a-t-elle précisé avant de conclure : "J'ai décidé d'écrire une autre histoire, et on se retrouvera pour de nouvelles aventures ! "

