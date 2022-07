David Antoine fait ses adieux aux auditeurs du "16/20" de Radio Contact

Il n'y aura pas de dixième anniversaire pour le 16/20 de Radio Contact. Après neuf ans de diffusion, l'émission animée par David Antoine et ses camarades Thibault, Lucile et Maxime était sur les ondes pour la toute dernière fois ce vendredi soir. "C'est la fin les amis, c'est la fin du 16/20", a lancé, non sans émotion, David Antoine en fin d'émission.

Après avoir laissé la parole à chaque membre de l'équipe, l'animateur est revenu sur ce qui a fait le succès du programme. "Ca fait neuf ans que tous les jours on se retrouve pour passer la fin de journée ensemble. Le concept du 16/20 est relativement simple: des potes autour d'une table qui intéragissent sur des sujets légers. Attention: ne jamais se prendre la tête en fin de journée, c'était le mot d'ordre! Et surtout des animateurs qui se comportent comme vous. Pourquoi? Parce qu'on est comme vous!, dit-il avant de remercier les fidèles auditeurs du 16/20: "Vous avez toujours eu une place importante et au centre de nos idées, de nos envies, de nos projets et surtout de nos succès. Ca fait neuf ans que le 16/20 n'a jamais perdu sa position de leader. Vous avez été ma source d'inspiration. Il y a eu des hauts et des bas mais surtout des succès qui ont permis à Radio Contact et à ses équieps de rester tout en haut du top des radios."

"Le livre n'est pas encore tout à fait terminé"

David Antoine quittera-t-il Radio Contact en même temps que le 16/20?Si des rumeurs circulent concernant le transfert de l'animateur sur la RTBF - chaîne où il a démarré sa carrière télévisuelle en 2001 -, il semblerait que ce dernier ait encore des projets sur la radio au dauphin bleu. "C'est une page qui se tourne mais le livre n'est pas encore tout à fait terminé", dit-il avant de conclure: "Comme vous le savez, nous aimons les teasings, les nouveaux projets et nous surpasser. Je peux vous dire que le 16/20 tire sa révérence mais que nous serons là, près de vous, à la rentrée. C'est du teasing. Affaire à suivre."