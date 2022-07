"Les 12 coups de Midi": le visage de Zette, voix-off de l'émission de Jean-Luc Reichmann, dévoilé pour la première fois

A l'occasion des 12 ans des 12 coups de Midi, TF1 diffusait le documentaire "Jean-Luc Reichmann : un destin hors du commun" qui évoquait notamment son terrible accident de moto. Mais aussi et surtout son acolyte dans l'émission, Zette, la voix-off du programme. "Il ne s'est pas retrouvé aux Guignols de l'info pour rien, confie une Zette émue, au sujet de Jean-Luc Reichmann. Il a 1000 voix à son actif, c'est un caméléon. La belle voix, la musicalité, le comédien... Il avait tout pour que ça fonctionne. Il s'est donné les moyens. C'est quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire. Quand on parle du mental des champions, je pense qu'il a ça Jean-Luc".

Reichmann: "On voit Isabelle, pas Zette"

Jean-Luc Reichmann a expliqué à Télé-Loisirs qu'il avait donné son accord afin que Zette se dévoile dans le reportage. "On la voit à visage découvert pour la première fois dans le documentaire, car c'est Isabelle qui parle de son pote Jean-Luc, confesse l'animateur au sujet de cette voix si familière pour de nombreux téléspectateurs de TF1. On est amis depuis 1987, date où je suis monté à Paris. Elle fait partie de ma vie au quotidien, le midi. Dans le documentaire, elle a des mots hyper touchants pour moi. Dans le documentaire, on voit Isabelle, pas Zette. Quand on m'a demandé 'qui je verrais dans ce doc', j'ai pensé à elle, car c'est mon amie".