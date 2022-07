"Version low-cost", "parodie", "Mariés au premier regard au Groland": La version belge de "Mariés au premier regard" moquée par les téléspectateurs français

En avril dernier, la cinquième saison de Mariés au premier regard prenait fin sur RTL-TVI. Plus de 430.000 téléspectateurs belges ont suivi l'issue des aventures de ces couples formés après s'être dit "oui" devant le bourgmestre. Alors que Julien et Elodie se sont installés ensemble et évoquent des projets communs, Séverine et Laurent entretiennent leur relation à distance. Pour Nathalie et Michael, Valérian et Morgane ainsi que pour Laurie et Joël, le mariage a, par contre, été un échec total.

Après avoir tenu en haleine les Belges, cette saison pleine de rebondissements est désormais proposée aux téléspectateurs français. Ce lundi soir, le premier épisode était diffusé sur M6. Le concept est pratiquement identique à celui de la version française dont la sixième saison a pris fin la semaine dernière sur la même chaîne. Deux inconnus, jugés compatibles selon des tests scientifiques, sont invités à se retrouver devant le bourgmestre pour se marier devant leurs proches. S'ils se sont dits "oui", ceux-ci se rendent à une fête organisée pour leur mariage et partent ensuite en lune de miel. A la fin de cette dernière, ils doivent prendre une décision: soit ils restent mari et femme, soit ils divorcent. Une différence est toutefois à noter. Contrairement à la version française, les proches d'un des futurs mariés belges peuvent rencontrer le ou la prétendante de ce dernier avant le passage à la mairie. Une nouveauté apparue dans la dernière saison de Mariés au premier regard Belgique.



Malgré la ressemblance frappante entre les deux versions, les téléspectateurs français n'ont pas vraiment été convaincus par les aventures de nos compatriotes. Sur Twitter, les critiques ont fusé suite à la diffusion du premier épisode et ce qu'on remarque, c'est que les Français n'ont vraiment pas été tendres avec la version belge. "C'est un peu la version Wish de Mariés au premier regard, on se croyait dans Tellement vrai sur NRJ12", "On dirait une parodie", "Particulier quand même la version belge... J'accroche pas du tout", "J'ai du mal avec la version Belgique et je trouve cela mou", "Le Mariés au premier regard Belgique, c'est une version low-cost on dirait", "Oh GOD! Je voulais regarder, mais je crois je vais aller regarder camping paradis. Entre l'accent et les NONENTE... J'ai eu ma dose", peut on dire sur Twitter.

Certains ont toutefois salué le côté "authentique" de la version belge. "Enfin un casting avec des gens normaux" ou encore "Je trouve que par rapport à la France, ils ressemblent plus à Mr/Mme tout le monde. Tu as moins l'impression qu'ils sont là pour faire une télé réalité ou devenir influenceurs", sont des messages que l'on peut également retrouver sur le réseau social.

Tombées ce mardi matin, les audiences du lancement de la cinquième saison de Mariés au premier regard Belgique sur M6 sont décevantes. La téléréalité se retrouve au pied du podium des programmes de la soirée avec seulement 1,2 million de téléspectateurs français devant leur petit écran, soit 6,2 % de part d'audience. Devant elle, on retrouve la sérieCamping Paradis, leader de la soirée avec 3,5 millions de téléspectateurs sur TF1, la sérieMajor Crimes avec 2,3 millions de téléspectateurs sur France 2 et la comédieRTT avec 1,7 million de téléspectateurs sur France 3.