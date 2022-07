Coup de tonnerre à la télévision française: l'émission "Des chiffres et des lettres" ne sera plus diffusée en semaine

France TV présentait ce mercredi sa conférence de presse de rentrée, et la direction du groupe a annoncé un gros changement dans sa grille de programmes pour la rentrée, rapporte le Huffington Post. "Des chiffres et des lettres", jeu historique de France 3, va perdre sa quotidienne. L'émission présentée par Laurent Romejko, l'une des plus vieilles de la télévision française, ne sera plus diffusée que le week-end, à 17h.

En semaine, "Des chiffres et des lettres" - lancé en 1965! - sera remplacé par un programme présenté par Cyril Féraud, "Duels en famille". Ce nouveau jeu rassemblera chaque jour des familles de quatre personnes qui s'affronteront en duels puis au cours d'une finale.

“Nous voulions vraiment rajeunir cette case de l’après-midi en semaine, tout en conservant à tout prix ce rendez-vous historique à l’antenne et c’est la meilleure solution que nous avons trouvée", a expliqué Stéphane Sitbon-Gomez, le directeur des antennes et des programmes de France Télévisions, à nos confrères français.