“Des chiffres et des lettres” fait un pas de côté: ces autres émissions cultes qui ont traversé le temps

Ce mercredi soir, à la suite de la conférence de France Télévisions, un véritable coup de tonnerre s'est abattu sur le PAF. Après cinquante ans de diffusion quotidienne, Des Chiffres et des lettres, le jeu culte diffusé sur France 3, disparaîtra des grilles télé de la semaine à la rentrée prochaine.

Lancée en 1965 sous le nom Le Mot le plus long, l'émission, qui voit s'affronter deux candidats sur des épreuves de vocabulaire et d'arithmétique, n'a toutefois pas dit son dernier mot après 57 ans d'existence puisqu'elle sera désormais diffusée le samedi et le dimanche, toujours sur la même chaîne.

Comme Des Chiffres et des lettres, d'autres émissions ont traversé les décennies sur le PAF et sont toujours diffusées aujourd'hui. La plus vieille émission de télévision française encore présente sur le petit écran, en dehors des journaux télévisés, n'est autre que Le Jour du Seigneur. Le programme destiné à transmettre l'Évangile a été lancé le 24 décembre 1948. Ce jour-là, la France était le premier pays au monde à diffuser la messe de Noël en direct à la télévision depuis Notre-Dame de Paris. Qui aurait cru que 74 ans plus tard, l'émission religieuse allait encore se retrouver à l'antenne chaque dimanche matin ?

Derrière ces deux "dinosaures" des programmes du PAF, on retrouve Automoto, magazine consacré à l'automobile et aux sports moteurs, lancé en 1975 sur TF1. Présentée par Denis Brogniart de 2012 à 2020, l'émission est depuis portée par Jean-Pierre Gagick.

Toujours en 1975, mais plus tard et chez la concurrence, démarrait Thalassa. Pendant 37 ans, le magazine de la mer a été incarné par Georges Pernoud sur France 3. Fanny Agostini a ensuite pris les commandes du navire pour finalement les laisser à Sabine Quindou depuis 2020.

Le sport a aussi toujours eu la cote sur le petit écran. La preuve avec la longévité de Stade 2, consacré à l’actualité sportive qui est diffusé depuis 1975 sur France Télévisions, d’abord sur Antenne 2, puis sur France 2 et enfin, depuis 2019, sur France 3. Arrivé deux années plus tard, Téléfoot fait toujours, 45 ans plus tard, partie des rituels télévisuels dominicaux des fans du ballon rond.

Et sur le petit écran belge ?

Le Jardin extraordinaire fêtera ses 60 ans d'existence en 2025.

Bien qu'elles soient plus rares, certaines émissions belges ont elles aussi réussi à perdurer sur le petit écran. Celle qui bat tous les records n'est autre que Le Jardin extraordinaire, magazine faisant la part belle à la nature et à l'environnement présenté pour la première fois en 1965 par Arlette Vincent sur la RTB. Près de soixante ans plus tard, l'émission, confiée à Tanguy Dumortier depuis 2014, est toujours là. Au cours de sa longue existence, elle a également pu résister à la crise sanitaire se réintitulant temporairement Notre jardin extraordinaire avant de reprendre son nom initial.

Derrière ce fleuron du service public, on retrouve I Comme et ses 38 ans d'existence sur RTL-TVI. Le magazine d'infos insolites présenté par Jacques van den Biggelaar a réussi à se moderniser au fil des ans, accueillant de nouveaux visages comme Ludovic Daxhelet et Jill Vandermeulen.

Les années passent mais les aventures des têtes couronnées suscitent toujours un intérêt certain chez les téléspectateurs belges. Raison pour laquelle RTL-TVI diffuse encore aujourd'hui - même si ce n'est que sous forme de numéros événementiels - le magazine Place royale qui a vu le jour en 1994 avec Anne Quevrin aux manettes. En 2010, Thomas de Bergeyck a toutefois pris le relais et co-présente désormais le magazine avec Laura Beyne.

Du côté des jeux télévisés, on ne peut passer à côté de Septante et un, divertissement phare de Jean-Michel Zecca sur RTL-TVI, qui fêtera ses 20 ans de diffusion l'année prochaine.

Du neuf avec du vieux

Parfois, au lieu de se creuser les méninges à trouver le nouveau concept qui pourrait fonctionner en télévision, les chaînes préfèrent aller fouiller dans leurs vieux tiroirs et dépoussiérer des émissions qui ont fait recette il y a un temps. Dans ce domaine, TF1 semble battre tous les records, ces dernières années. Il y a quelques semaines, la première chaîne annonçait le grand retour en 2022 de la Star Academy après 14 ans d'absence. Diffusée de 2001 à 2008, la téléréalité avait révélé des stars telles que Jenifer ou encore Nolwenn Leroy. Même château, même concept, même présentateur (Nikos Aliagas), la carte de la nostalgie est jouée pour raviver les souvenirs de toute une génération et pour tenter d'en conquérir d'autres. Plus tôt, en 2018, c'était Burger Quiz qui renaissait de ses cendres après 16 ans d'absence. Toujours présenté par Alain Chabat, le jeu aux questions loufoques a déménagé de Canal + à TMC, chaîne du groupe TF1, pour l'occasion. En arrivant sur la chaîne privée il y a quatre ans, Camille Combal, ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste, a lui aussi donné une deuxième vie à des émissions qu'on pensait éteintes à jamais, à savoir Une famille en or, dont la première diffusion remonte à 1986, et Qui veut gagner des millions ?, qui a tenu en haleine des millions de téléspectateurs de 2000 à 2016.

Du côté de France Télévision, on note la reprise de La Carte aux trésors, jeu de piste mettant en évidence le patrimoine français. Diffusée pour la première fois en 1996, l'émission a fait son grand retour en 2018 après 9 ans d'absence.