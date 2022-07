Cécile Djunga arrive dans Fort Boyard: “J’ai hurlé ma vie!”

L'épreuve la plus dure pour moi, déjà, était de me retrouver en micro-short à côté de Miss France (sourire) !", confesse d'emblée la pétillante Cécile Djunga sur sa toute première expérience dans le Fort, diffusé sur Tipik (RTBF) ce vendredi à 20 h 05 et samedi soir sur France 2. Sinon on a eu chaud et on a eu peur ! Je me suis un peu fait mal à la joue mais rien de grave, j'ai pu continuer mes activités. Ce fut plein d'émotions et j'ai déjà envie d'y retourner pour encore plus dépasser mes peurs !"

L'animatrice de C'est toujours pas sorcier sur France 4 rêvait de participer au jeu emblématique de France 2. "Dès mon premier jour à France Télévisions, j'ai dit : 'Moi, je veux faire Fort Boyard !' C'est limite si je ne voulais pas qu'on le rajoute à mon contrat (sourire) ! Ce genre d'épreuve dans la vie, tu ne peux le faire que là ! C'est une chance. Surtout que je jouais pour Unicef France qui me parle beaucoup." En plus d'avoir affronté les épreuves les plus emblématiques du jeu, Cécile Djunga était seule candidate belge de cette saison, au sein d'une équipe de feu : Élodie Gossuin en capitaine (Miss France 2001 fait partie des fidèles), l'animateur Bruno Guillon, Ugo Lartiche de Koh-Lanta ("il est adorable"), Amandine Petit (Miss France 2021) ou la journaliste Émilie Broussouloux.

Comment vous êtes-vous préparée à affronter le Fort ?

"La veille, on est arrivé au Fort et ils nous avaient préparé un jeu de devinettes par rapport aux énigmes. Bruno nous a fait répéter comment il fallait réfléchir dans la salle des trésors. Car il faut être hyper rapide et efficace. Directement, il y avait donc une très chouette ambiance."

En parlant de la salle des trésors, il n’y a plus de tigres ?

"Non. Et je vais découvrir comme les téléspectateurs ce qui va se passer au montage car on n’a rien vu. Félindra a tout de même fait tourner la tête de tigre en pierre mais sans tigre dans la salle. Je n’ai pas vu comment ils allaient les incruster dans le décor mais je peux confirmer qu’il n’y en avait pas. Je n’en ai pas vu de mes yeux. Mais il y a assez de choses effrayantes au Fort comme ça… tout fait peur (sourire) !"

©D.R.

Qu’est-ce qui était le plus flippant pour vous ?

"Les reptiles. J’ai très très peur des serpents. C’est vraiment ma phobie et cela s’est confirmé. Avec C’est toujours pas sorcier, on avait pourtant fait un épisode avec des serpents, je pensais que cela irait mieux… mais pas du tout. J’ai hurlé ma vie ! Je ne sais pas si tous mes cris seront gardés au montage (sourire) ! Dans ce Fort, en plus, tu as l’impression qu’il y a un serpent ou une araignée qui va te tomber dessus à tout moment ! Jamais, tu ne te sens sereine donc, oui, j’ai beaucoup crié !"

Et comment s’est passée votre rencontre avec l’autre Belge, le présentateur Olivier Minne ?

"J’ai vraiment été frappée par la gentillesse et l’accessibilité de tous les personnages du Fort, y compris Olivier Minne dont on a fêté les 20 ans de tournage sur le Fort. Je ne savais même pas qu’il était belge ! Il fait vraiment partie de l’aventure et avec beaucoup d’empathie pour les candidats. Il est très humble. On a fait une fête surprise pour lui qui sera diffusée dans l’after du Fort. On a fait un faux mot - Merci - dans la salle aux trésors et lui ne le savait pas. Suivi de feux d’artifice, de banderoles, etc., c’était hyper émouvant. C’est une vraie famille depuis 33 ans. Le père Fouras habite juste à côté, à La Rochelle. C’est beaucoup plus qu’une émission télé. Un endroit protégé et chaleureux. C’est pas toujours le cas en télévision une telle ambiance familiale."

©D.R.

"Je prépare mon premier film"

Moins présente sur le petit écran, Cécile Djunga prépare aussi son nouveau spectacle.

Après sa coprésentation de The Voice Belgique sur La Une ou encore l'animation de Culture Club sur Tipik, Cécile Djunga avait disparu des radars de la RTBF. Jusqu'à ce vendredi pour Fort Boyard, à 20 h 05 sur Tipik. "La vie, ça va, ça vient, confesse l'ex-Miss météo du service public. J'ai plein d'idées, plein d'envies et il faut juste que cela corresponde avec ce que la RTBF a envie de développer. Puis, je n'ai pas envie de faire de la télé pour faire de la télé. Je veux faire des choses qui me plaisent. Si ça 'matche', tant mieux. Et si pas, ma foi, on aura vécu de très belles années avec la RTBF."

Cécile Djunga aspire toutefois à revenir sur les antennes belges. "Je travaille en France et c'est chouette de s'épanouir sur France Télé (elle vient de terminer de tourner les 25 épisodes de la 5e saison de C'est toujours par sorcier sur France 4, NdlR.) mais je suis Belge. J'ai donc toujours envie de faire des choses pour mon pays mais… je ne suis pas directrice de chaîne (sourire) !" Cet été et à la rentrée, on retrouvera donc surtout l'humoriste sur scène avec son nouveau spectacle qu'elle est en train de peaufiner. "Et j'ai aussi un gros projet de documentaire, conclut la comédienne engagée. Je prépare mon premier film, que je coécris et coréalise."

©D.R.