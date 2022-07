NOPLP: voici ce que le Maestro Kristofer a déjà fait avec ses 309.000 euros de gains

"Je les ai finalement reçus, sourit celui qui avait fait un peu polémique en déclarant ne pas les avoir touchés. Trois jours après ma déclaration dans le 8/9 de Vivacité, je les ai reçus. C'est la société de production qui nous les verse directement sur notre compte. Mais, en général, c'est bien 30 jours après la diffusion, question de droits d'auteur, qu'on touche la cagnotte."

Qu'en a-t-il fait ? "Pour l'instant, je n'ai encore rien dépensé pour être honnête. Si ce n'est d'avoir un peu profité de la vie. Comme aller au restaurant avec mes amis." Mais ce n'est pas tout. "J'ai aussi pu acheter des vêtements et refaire un peu ma garde-robe, car il est important d'être bien habillé pour aller à la radio. Sinon rien de spécial à part un vélo, prêter un peu d'argent à ma famille et déménager à Bruxelles aussi. J'habite à Liège de base, j'ai donc remis mon appartement et là j'ai loué à Bruxelles." Et l'étudiant en droit de conclure. "J'aimerais vraiment bien investir dans l'immobilier, acheter un immeuble. Sauf que mon banquier ne me le conseille pas en ce moment, étant donné que je suis jeune et que je ne sais pas encore ce que je vais faire dans deux ou trois ans."