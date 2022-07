"J'ai hésité à claquer la porte": Patrice Laffont "profondément déçu" par la nouvelle programmation du jeu "Des Chiffres et des lettres"

C'est un des grands changements de la rentrée prochaine. Après cinquante années de quotidienne sur France Télévisions (Antenne 2 puis France 2), Des chiffres et des lettres, jeu culte présenté par Laurent Romejko, sera dès septembre uniquement proposé le week-end. Un coup de tonnerre dans l'univers audiovisuel...

Interrogé par Nice-Matin, Patrice Laffont, présentateur des Chiffres et des lettres de 1972 à 1989 et actuel producteur artistique de l'émission, a donné son avis quant à cette modification de programmation annoncé à la conférence de rentrée de France Télévisions. "Je suis profondément déçu de cette décision. C'est triste", a-t-il déclaré avant d'ajouter avoir pensé à mettre définitivement les voiles: "J'ai même hésité à claquer la porte et tout arrêter. D'ailleurs, ça aurait été plus cohérent d'y mettre fin". Mais, l'animateur entend défendre son programme jusqu'au bout. Il explique qu'il "essayera de se battre le temps que ça durera": "On verra en juin prochain si on nous mange ou pas".