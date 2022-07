Laura et Bastien de "Mariés au premier regard" révèlent le sexe de leur bébé en présence d'ex-candidats de l’émission (VIDEO)

Les amoureux de la saison 4 de "Mariés au premier regard" sur RTL-TVi attendent leur premier enfant. Laura et Bastien viennent de dévoiler son sexe sur Instagram, de quoi ravir Manon, Junior et Florentin.

Après l'annonce de la grossesse de madame, ce dimanche, Laura et Bastien ont publié une vidéo dans laquelle ils dévoilent le sexe de leur futur enfant. Verdict? Une petite fille !

Et pour cette "baby shower", les familles et de nombreux amis du couple étaient présents. Parmi les convives? Junior, Manon et Florentin, d'anciens candidats de l'émission de RTL-TVi qui ont aussi partagé l’expérience "Mariés au premier regard" saison 4 avec eux. "On me demande encore souvent si Mariés au premier regard était une belle expérience...", écrit ainsi Manon sur Instagram, accompagnée des photos de la baby shower où ils sont tous réunis. "Si je regrette ou si je recommencerais. Il n'y a même pas besoin de mots!"