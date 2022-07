Une ex-gagnante de "The Voice" au casting de "Danse avec les stars"

Après l'annonce du départ de Karine Ferri de la présentation ou encore la fuite de plusieurs noms, place aux informations du journaliste Clément Garin. Qui pour succéder à Tayc de la saison 11? Après les noms d'Emma Smet, François-Xavier Demaison, Julie Pietri, Amandine Petit, Clémence Castel, Anggun, Billy Crawford ou encore David Douillet, l'humoriste Az et la chanteuse Carla Lazzari qui auraient accepté de participer au programme, ce serait au tour d'Anne-Sila de rejoindre le parquet de TF1. C'est en tous cas ce qu'affirme Clément Garin, ex-chroniqueur de Touche pas à mon poste, souvent bien renseigné sur la question.



L'annonce de l'arrivée de la révélation de The Voice 4 et gagnante du The Voice All Stars de 2021 a particulièrement divisé les téléspectateurs. “

Je ne la supporte pas”; “

Bonne idée

”; “C’est toujours les mêmes dans les émissions de TF1”, peut-on notamment lire dans les commentiares sous le tweet du journaliste. “

Toujours des candidats pris d’autres émissions de TF1

”, “J’aurais préféré Louane

”.