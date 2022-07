"Mariés au premier regard" déprogrammé sur M6: La version belge n'a pas convaincu les téléspectateurs français

En France comme en Belgique, Mariés au premier regard est une valeur sûre. Il y a quelques semaines, la sixième saison de la téléréalité, dont l'objectif est de marier deux inconnus qui sont compatibles selon des tests scientifiques, s'est terminée en apothéose sur M6 avec un record historique d'audience sur la cible des femmes responsables des achats de moins de cinquante ans. Pour continuer sur sa lancée, la chaîne française en a donc voulu faire durer le plaisir en enchaînant avec la dernière saison belge de Mariés au premier regard. Mais, force est de constater que, contrairement aux téléspectateurs belges qui étaient présents en grand nombre, en mars dernier, sur RTL-TVI pour suivre les aventures des futurs mariés, les Français n'ont pas vraiment été captivés par le programme.

Arrivées le 4 juillet dernier sur La Six, les histoires de Nathalie et Michael ou encore Julien et Elodie n'ont pas convaincu nos voisins français. Ce lundi, seuls 778.000 téléspectateurs étaient devant la téléréalité. L'une des pires audiences de l'année pour M6. Sans attendre plus longtemps, la chaîne française a donc décidé de déprogrammer l'émission. "Lors des deux derniers lundis, la part d'audience moyenne de l'émission 'Mariés au premier regard spécial Belgique' a enregistré une décote de 55% sur la cible « 4 ans et + » par rapport aux audiences des quatre semaines précédentes dans la même case de programmation. Cette baisse d'audience conduit M6 à modifier sa programmation dans le cadre prévu au paragraphe 3-3 du protocole d'accord concernant la transmission des programmes télévisés signés entre les diffuseurs, les éditeurs et le SEPM", a expliqué M6 dans un communiqué.

Dès lundi prochain, M6 compte redonner un coup de peps à ses audiences avec Cauchemar en cuisine, une autre de ses valeurs sûres. Ceux qui voudront toutefois découvrir la fin de la saison de Mariés au premier regard Belgique devront se tourner vers la plateforme de M6, 6Play.