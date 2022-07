Hadja Lahbib, du journalisme à la politique: un parcours à la télévision qui avait commencé sur... RTL-TVI

Grande surprise ce vendredi matin. Le président du MR, Georges-Louis Bouchez a annoncé, lors d'une conférence de presse, qu'Hadja Lahbib allait reprendre les compétences de Sophie Wilmès (qui a démissionné ce jeudi pour rester auprès de son mari qui lutte contre un cancer du cerveau) au ministère des Affaires étrangères.

Après deux ans passés à la rédaction liégeoise de RTL-TVI, Hadja Lahbib a démarré sa carrière à la RTBF. C'était en 1997. Pendant ses quinze ans de carrière dans la chaîne de service public, la journaliste a porté plusieurs casquettes. Elle s'est, dans un premier temps, fait connaître pour ses nombreux reportages à l'étranger en tant qu'envoyée spéciale. De l'Inde au Bangladesh en passant par la Turquie, le Maroc, le Pakistan ou encore l'Afghanistan, où elle a notamment fait un reportage sur les conditions des femmes afghanes. Les téléspectateurs ont ensuite pu la retrouver pour la présentation des infos sur La Une. Un poste qu'elle a occupé jusqu'au 29 août 2019. "Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, disait-elle émue lors de son dernier JT. Je garde précieusement vos mots chaleureux, vos remerciements, vos remarques aussi car elles m'ont permis de grandir. Je voudrais remercier toute la rédaction pour ces belles années. 20 ans déjà à décrypter l'actualité. Merci, tout particulièrement à ceux qu'on ne voit pas : régisseurs, cadreurs, monteurs. Ils sont nombreux et leur travail est tout aussi essentiel que celui de présentateur. Merci à vous, merci aussi de nous faire confiance et de garder l'esprit critique."

La journaliste conserve, dans un premier temps, la présentation de l'émission Tout le Baz'art sur La Une avant d'en confier les commandes, un an plus tard, à Joëlle Scoriels. Elle développe toutefois Regard sur... , une nouvelle émission documentaire diffusée sur La Trois qui aborde des questions sociétales au sens large.

Mais la carrière journalistique d'Hadja Lahbib a également été rythmée par de nombreux documentaires. En 2007, elle réalise Afghanistan. Le choix des femmes, un documentaire qui sera adapté en livre l'année suivante. Elle a également réalisé les documentaires Kenya: Le cou et la tête ou encoreAdamo - quand je chante ainsi que le long-métrage Patience, patience t'iras au paradis qui a gagné le prix Iris Europa en 2015.