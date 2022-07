Accueil Medias Télévision Jean-Pierre Jacqmin (RTBF) surpris par le départ d'Hadja Lahbib : “Je n’étais pas au courant” Le directeur de l’information et des sports à la RTBF réagit à la nomination d’Hadja Lahbib au poste de Ministre des Affaires étrangères. “Elle bénéficiera d’un traitement autonome et indépendant de notre rédaction” Pierre-Yves Paque ©Montage (BELGA)

“D’abord mes félicitations et mes encouragements à Hadja pour l’avenir !”, confie d’emblée Jean-Pierre Jacqmin, directeur de l’information et des sports à la RTBF. "C’est quelqu’un qui a des compétences, du talent et des connaissances. À partir de là, elle...