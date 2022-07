"Pitoyable", "questions débiles", "flop", "on se croirait dans VTEP", l'arrivée d'Arthur à la présentation du "Grand Concours des animateurs" divise les internautes

En avril dernier, Alessandra Sublet a annoncé sa décision de quitter la télévision pour se consacrer à la comédie. L'animatrice laisse derrière elle plusieurs émissions sur TF1: "C'est Canteloup" qu'elle présentait aux côtés de Nicolas Canteloup mais également "Mask Singer" dont elle était l'un des détectives et enfin "Le Grand Concours des animateurs". Vendredi dernier, c'est Arthur qui a repris es commandes dujeu de culture générale qui a, auparavant, été présenté par Carole Rousseau et Laurence Boccolini. Mais, l'arrivée de l'animateur à la présentation du programme n'a visiblement pas enchanté les téléspectateurs. Sur la Toile, les internautes ont été nombreux à faire part de leur mécontentement...

"Le niveau de l'émission #LeGrandConcours est vraiment pitoyable :( Des questions qui concernent directement des invités, autant leur donner toutes les réponses. Ce n'est pas du tout intéressant... Faites revenir Carole Rousseau !", "Avant on avait une bonne animatrice (Carole) et des questions difficiles et intéressantes, mtn on a des animateurs nuls à chier et des questions complètement débiles #lgcda #legrandconcours", "Arthur a volé le #LeGrandConcours pour faire son vtep avec des rires forcés et de guignols ayant 0 de QI . Continuez à descendre le niveau des émissions . Plus on avance plus c'est con!", "Cacophonie, jeu qui n'avance pas, des invités vus et revus, ont se croirait dans VTEP. La nouvelle version de #LeGrandConcours avec Arthur est un flop qui était annoncé. L'époque avec Carole Rousseau manque beaucoup", "Qu'est-ce que c'est ce truc? #LeGrandConcours À l'époque j'aimais car cétait des questions de culture générale des questions intéressantes et intelligentes mais là c'est quoi ces questions de nimp là? Le niveau est bien bas. Jaurai jamais cru voir ça de ma vie. Honte à vous", font partie des commentaires que l'on peut retrouver sur Twitter depuis vendredi soir.

Parmi les critiques, on retrouve toutefois quelques avis positifs. Certains internautes trouvent qu'Arthur a "redonné une jeunesse" à l'émission, que cette "nouvelle incarnation est rafraîchissante" et que l'animateur est "génialissime".