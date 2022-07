"Danse avec les stars": Pourquoi Denitsa Ikonomova sera absente lors de la prochaine saison

Il n’y a pas que sur le parquet que ça bouge dans Danse avec les stars. De l’autre côté de la piste, il y aura aussi du mouvement pour la prochaine saison de l’émission attendue à la rentrée sur TF1. Dans un communiqué, la chaîne privée a, en effet, annoncé que deux nouveaux membres du jury allaient rejoindre Chris Marques, juge historique du programme, metteur en scène de spectacle et triple champion du monde de salsa, et François Alu, juge depuis l’an dernier et danseur étoile de l’Opéra National de Paris.

Danseuse étoile de l’Opéra National de Paris, Marie-Agnès Gillot, sera de la partie. “C’est une interprète et une danseuse formidable. Et c’est surtout une artiste très audacieuse et visionnaire. Elle a été l’une des premières à repousser les murs de l’Opéra de Paris, elle a chorégraphié du hip-hop, elle a créé son académie… Elle est extrêmement pédagogue, avec une personnalité attachante et différente de tout ce qu’on a vu jusqu’à présent. C’est un vrai coup de cœur”, explique Frédéric Pedraza, directeur adjoint de TF1 Production, dans les colonnes du Parisien.

L’ancien représentant de la France à l’Eurovision et interprète de “Je danse encore”, Bilal Hassani fera aussi partie du jury. Finaliste de la dernière édition de Danse avec les stars, le chanteur mettra son expérience dans l’émission à profit pour évaluer au mieux les prestations des prochaines stars faisant partie du casting. “Il représentera la nouvelle génération. […] Il a été un candidat qui nous a offert un show exceptionnel l’an passé, semaine après semaine. Et qui connaît bien les rouages et les petits pièges qu’on peut retrouver dans ce type de compétition”, continue Frédéric Pedraza. Avant lui, Matt Pokora et Shy’m, anciens gagnants de l’émission, étaient eux aussi passés du parquet au banc du jury.

Ces deux nouvelles recrues viennent remplacer le célèbre couturier Jean-Paul Gaultier, en charge de la direction artistique d’un spectacle en Allemagne, et Denitsa Ikonomova, figure phare de l’émission qui travaille actuellement sur un long-métrage en tant que chorégraphe. Celle-ci fera toutefois une apparition exceptionnelle dans cette treizième saison.