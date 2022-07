Voici quand sera diffusée la prochaine saison de Koh-Lanta

Denis Brogniart s'est livré à Télé Star en vue d'une nouvelle saison de son émission. Et contrairement aux récentes éditions, il faudra attendre l'année prochaine pour voir une seconde saison de Koh-Lanta: "À la fin de la saison dernière, comme à chaque fois, j'ai récupéré le Totem. Ça me permettra d'attendre le prochain tournage. Elle ne sera diffusée que début 2023, notamment à cause de la riche actualité sportive de la rentrée 2022", a expliqué l'animateur.

Il est vrai qu'entre la Coupe du monde féminine de rugby et la Coupe du monde de football dont il sera à l'animation, Denis Brogniart aura particulièrement à faire !