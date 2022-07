"Un si grand soleil" débarque en prime-time

En mars et avril dernier, les fans d’Un si grand soleil ont, à plusieurs reprises, été privés des aventures de leurs personnages préférés. En raison de l’actualité politique, et plus précisément à cause des campagnes présidentielles et législatives, le feuilleton tourné à Montpellier a, en effet, été déprogrammé certains jours ce qui a entraîné un retard de diffusion. Les téléspectateurs ont dû s’armer de patience et attendre le lendemain du second tour des législatives pour retrouver leur série à son rythme quotidien habituel.

Afin de rattraper son retard, Un si grand soleil s’est vu offrir trois soirées spéciales sur France 2. La première se tient ce mercredi à partir de 20 h 45 et sera composée de sept épisodes diffusés à la suite. “Notre case horaire correspond à celle d’un téléfilm diffusé en prime, c’est donc intéressant d’expérimenter ce nouveau format, a confié Mélanie Maudran, l’interprète de Claire Estrela, dans les colonnes de Télé 7 Jours. Cela devrait plaire aux gens qui regardent en replay et qui enchaînent les épisodes. Il serait aussi enrichissant de voir comment ils vont réagir…”

Un nouveau couple inattendu

Afin de tenir en haleine les téléspectateurs pendant tout l’été, les scénaristes d’Un si grand soleil misent sur une nouvelle romance dont les protagonistes ne sont autres qu’Akim, joué par Aïssam Medhem, et Noémie, incarnée par Lucile Krier. Les deux personnages n’étaient toutefois pas faits pour s’entendre aux premiers abords. Elle est militante écolo tandis que lui est officier de police. “Leur relation démarre dans le conflit, il y a un rapport de force qui s’installe entre eux en même temps que quelque chose de très tendre, explique Lucile Krier à Télé Poche, ce couple est détonnant, c’est ce que je trouve plaisant.”

Bien souvent, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Ici, c’est Ludo, ex-compagnon de Noémie, qui a du mal à accepter cette relation. “Je crains qu’il (Ludo, ndlr.) ne le vive pas très bien”, explique Lucile Krier. “Pour elle, l’histoire est finie. Je ne suis pas sûre que ce soit aussi clair dans l’esprit de Ludo.”

Des rebondissements, les fans d’Un si grand soleil en auront donc tout l’été sur le petit écran. Le deuxième prime est d’ores et déjà fixé au 3 août prochain sur France 2.