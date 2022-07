Philippe Vande Walle quitte l'équipe l’équipe RTL Sport: "C’est avec une certaine tristesse et déception que je viens de l’apprendre"

C'est via son compte Twitter que Philippe Vande Walle a révélé qu'il ne fera plus partie de l'équipe de RTL Sport à la rentrée. "C'est avec une certaine tristesse et déception que je viens d'apprendre que je ne ferai plus partie de l'équipe RTL Sport en tant que consultant ou co-commentateur ! Je tiens malgré tout à remercier toute l'équipe pour ces huit chouettes années passées ensemble remplies d'émotions", peut-on lire.

L'ancien gardien de but commentait les matchs de la Ligue des champions ainsi que ceux de la Coupe de Belgique de football et les rencontres des Diables rouges à la télévision, depuis presque 10 ans maintenant.

Il manquera à certains.