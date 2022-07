Un danseur phare quitte "Danse avec les stars": "Je crois que rien n’arrive par hasard"

Sur Instagram, Christian Millette a dévoilé qu'il ne rempilerait pas pour la 12e saison de "Danse avec les stars": "Le jour est venu de vous annoncer que je ne prendrai pas part à la prochaine saison de Danse avec les stars et cette fois-ci, c’est vrai", écrit-il.

"Je crois que rien n’arrive par hasard. Cette émission m’a aidé à prendre confiance en moi avec les années. Aujourd’hui, la vie me pousse à entreprendre de nouveaux projets et à m’accomplir dans d’autres domaines. Je suis prêt", poursuit le danseur.

"Je continuerai toujours à me dépasser et même si ça m’aurait fait plaisir de participer à la prochaine saison, je suis reconnaissant pour toutes ces années passées sur ‘DALS’ qui ont changé ma vie. Je remercie la production de m’avoir fait confiance et de m’avoir fait vivre toute cette gamme d’émotions. Je remercie toutes les personnalités avec qui j’ai eu la chance de danser et je remercie toutes les personnes avec qui j’ai eu le plaisir de travailler sur cette émission. Et surtout, je vous remercie vous, le public, qui êtes derrière moi depuis 9 saisons. Vous avez été un moteur durant toutes ces années. Je vous promets que vous n’avez pas fini de me voir. Je travaille déjà sur la suite. En attendant, je souhaite le meilleur à toute l’équipe pour la saison qui arrive", conclut Christian Millette.