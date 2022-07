Revoilà les petits extraterrestres: le Bigdil est de retour !

Les rumeurs se faisaient de plus en plus persistantes ces derniers temps sur un éventuel retour du fameux jeu de TF1 présenté pendant six ans par Vincent Lagaf sur TF1 (entre le 2 février 1998 et le 23 juillet 2004). Mais voilà qu'un média américain confirme la rumeur d'une nouvelle version du jeu mythique avec le désormais tout aussi célèbre petit extraterrestre. En effet, C21Media a révélé qu'une nouvelle mouture du "Bigdil", adaptation du format américain "Let's Make a Deal", était à l'étude pour huit pays, en ce compris la France. Mieux encore, le producteur de télévision Hervé Hubert (Mask Singer), à qui on doit déjà la version diffusée sur TF1 à l'époque, serait au développement de cette nouvelle formule.

Si TF1 n'a pas encore réagi à l'information, Vincent Lagaf' non plus. Le passionné de sport nautique, qui s'est récemment blessé et retrouvé en chaise roulante, avait même déclaré avoir fait une croix définitive sur la télé (bien qu'on l'ait retrouvé en Megagaf dans Fort Boyard), TF1 et même son ancien producteur. "On m'a proposé de faire 'Mask Singer' et là, j'ai carrément envoyé chier le producteur." L'animateur, en relation tendu avec Hervé Hubert, ne sera donc certainement pas de la partie. "Le producteur, au début, il ne voulait pas que je fasse de la télévision. Et puis, quand je suis rentré dans la télévision, il a dit : 'Ah ben, finalement, c'est pas mal', expliquait-il à nos confrères de Télépro. Donc il s'est engouffré dans la télé et depuis, il a un petit peu oublié que si je n'avais pas fait de la télé, il n'en aurait jamais fait."