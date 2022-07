Laurent Kérusoré, alias Thomas Marci dans "Plus belle la vie", dénonce: "On a été virés par un énarque"

Ce n'est plus un secret pour personne, et certainement pas pour les fans, Plus belle la vie tirera sa révérence le 18 novembre prochain après 18 années passées à l'antenne. Un grand vide assurément pour les fidèles du rendez-vous quotidien, mais aussi une grande frustration pour les équipes techniques et les comédiens. Frustration est même un trop faible mot si l'on en croit la réaction de Laurent Kérusoré, alias Thomas Marci dans le feuilleton.

Dans un entretien accordé à Ici Paris, il ne mâche pas ses mots. Sa cible : Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. "Je pensais que le service public était fier de nous avoir… A priori non, car il paraît que nous sommes trop populaires et que Mme Ernotte veut faire de la culture… Apparemment, la culture populaire ne l'intéresse pas ! Ernotte ne s'est même pas déplacée pour nous annoncer la mauvaise nouvelle", martèle-t-il.

Il n'est pas plus tendre avec celui qui a été chargé d'annoncer la décision, à savoir Stéphane Sitbon-Gomez, le directeur des antennes et des programmes chez France Télévisions : "On a été virés par un énarque qui, dans deux ans, travaillera dans une banque ou chez Orange." Ambiance.

Au-delà des histoires de personnes, c'est surtout l'incompréhension qui prévaut dans le chef de Laurent Kérusoré présent depuis 17 ans dans Plus belle la vie : "La série était devenue l'antidépresseur des Français. […] Retirer un programme qui aide les gens, c'est minable de la part d'une chaîne du service public." Et de conclure : "On a souvent été en avance sur bien des sujets de société et son évolution. On en est très fiers."