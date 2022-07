Accusé de tricherie dans Koh-Lanta, Claude Dartois sort du silence: "J'ai ma conscience pour moi"

Décembre 2021. Claude Dartois fait partie des candidats de Koh-Lanta la Légende qui ont triché en allant manger des diners clandestins lors du tournage.

Aux côtés de Claude, il y avait Teheiura, autre légende du télécrochet. Il avait reconnu durant l'émission qu'il avait triché et a été éliminé du jeu. "Forcément, c'est la faim comme tout le monde. Sur les cinq aventures que j'ai vécues, c'est vraiment le plus dur physiquement par rapport à la survie. Et du coup mentalement aussi. Et à un moment, j'étais là, il n'était pas très loin…", avait-il avoué.

Finalement, Claude avait rejoint la finale et même remporté plus de votes que le finaliste mais aucun prix n'avait été remis et Claude n'a pas reçu la somme de 100.000 euros promis au vainqueur. Ce butin avait été versé à l'association de Betrand-Kamal, ancien candidat de l'émission, décédé d'une maladie.

Pour la première fois, Claude est revenu sur les accusations de triche. "On a entendu énormément de choses, fausses pour la plupart. Mais j'accepte, ça fait partie du jeu. Et peu importe ce qu'il s'est dit et fait, j'ai ma conscience pour moi.",a-t-il déclaré à France Dimanche.

Après une enquête, la production avait décidé d’invalider les votes du conseil final et d’annuler la victoire, qui aurait dû revenir à Claude, durant la finale. Quant aux 100 000 euros, ils avaient été offerts à l’association de Bertrand-Kamal.