Maxime Dereymez, ancien professionnel de "Danse avec les stars" balance sur le nouveau jury : "C’est un choix de TF1 qui est très bizarre"

Après les départs des danseurs Denitsa Ikonomova, Christian Millette, Maxime Dereymez ou encore Joël Luzolo, autour de la danseuse Coralie Licata de faire savoir via Instagram qu’elle non plus ne participerait pas à la nouvelle édition de Danse avec les stars. Samuel Texier devrait suivre aussi le pas… de danse de la sortie.

Figure emblématique du télécrochet de TF1, Maxime Dereymez qui avait d'abord déclaré sur Instagram que ce programme avait "littéralement changé ma vie", s'est montré très critique envers les choix de la production concernant le nouveau jury de l'émission saison 12. "Deux danseurs étoiles, Marie-Agnès Gillot et François, qui était déjà l'année dernière et puis Bilal (Hassani, ndlr) et donc Chris Marques", peut-on entendre dire, dans une vidéo TikTok qui ressemble à une session de questions-réponses, du danseur qui mène actuellement un stage de danse à Argelès-sur-Mer. "Pour moi, il y a un danseur qui connaît la danse de salon, alors que c'est une émission, un programme qui est basé sur la danse de salon à la base."



Sévère, Maxime Dereymez conclut par ces mots. "Quand on n'a pas de vocabulaire pour juger la danse de salon, c'est problématique. Bon, c'est un choix de TF1 qui est très… bizarre."